        Devrim Şahin: Çok mutluyum ve heyecanlıyım - Beşiktaş Haberleri

        Devrim Şahin: Çok mutluyum ve heyecanlıyım

        Beşiktaş'ın genç oyuncusu Devrim Şahin, 4-0'lık Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 22:55 Güncelleme: 24.09.2025 - 22:55
        "Çok mutluyum ve heyecanlıyım"
        Trendyol Süper Lig'in 1. hafta eleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ın oyuncularından Devrim Şahin, açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK MUTLUYUM VE HEYECANLIYIM"

        İlk kez A takım formasıyla sahaya çıkan genç futbolcu, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Sergen Hoca ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah uzun yıllar Beşiktaş'a hizmet ederim. İlk başta biraz heyecanlıydım ama sonra geçti. Kazandığımız için mutluyum." dedi.

        "İNŞALLAH BÖYLE DEVAM EDER"

        Takımın performansına da değinen Devrim Şahin, "İlk yarıda iyi oynadık, ikinci yarıda biraz düştük ama kazandık. Bunun için mutluyum. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

