Devrim Özkan ve Lucas Torreira, yemeğe çıktı

Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

REKLAM advertisement1 Ünlü oyuncu, önce Muslera ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Efsanemiz Nando" notuyla paylaştı

Ardından sevgilisi Lucas Torreira ile bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan; "Ve aşkım" ifadesini kullandı. REKLAM

Devrim Özkan, Lucas Torreira ve Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde birlikte tenis oynayarak keyifli anlar geçirmiş ve bu anlarını da takipçileriyle paylaşmıştı. Fotoğraflar: Instagram