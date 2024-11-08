Devrim Özkan ve Lucas Torreira, yemeğe çıktı
Oyuncu Devrim Özkan, Galatasaraylı futbolcu sevgilisi Lucas Torreira ve takım arkadaşı kaleci Fernando Muslera ile akşam yemeğinde bir araya geldi
Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ve Lucas Torreira, Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ünlü oyuncu, önce Muslera ile birlikte çekilen bir fotoğrafını "Efsanemiz Nando" notuyla paylaştı
Ardından sevgilisi Lucas Torreira ile bir fotoğrafını paylaşan Devrim Özkan; "Ve aşkım" ifadesini kullandı.
Devrim Özkan, Lucas Torreira ve Fernando Muslera, geçtiğimiz günlerde birlikte tenis oynayarak keyifli anlar geçirmiş ve bu anlarını da takipçileriyle paylaşmıştı.
Fotoğraflar: Instagram