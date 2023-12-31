Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Devrim Özkan hayatı

Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? O Ses Türkiye yılbaşı konuğu Devrim Özkan hayatı

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Şimdilerde 'Ne Gemiler Yaktım' dizisiyle gündeme gelen, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül Acarerk karakterini canlandırarak adını geniş kitlelere duyurmayı başaran ve asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yapan Devrim Özkan, O Ses Türkiye yılbaşı özel konuklarından biri oldu. Peki, Devrim Özkan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Devrim Özkan hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

DEVRİM ÖZKAN KİMDİR?

Devrim Özkan, 2 Eylül 1998 tarihinde Muğla'nın merkezinde doğdu, Milas-Bodrum'da büyüdü. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okurken 1. sınıfın sonunda okulu bıraktı ve İstanbul'a taşınarak ilk işi olan Rüya dizisi ile oyunculuğa başladı.Daha sonra Vatanım Sensin, Vuslat, Ramo gibi projelerde yer aldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde "Songül Acarerk" karakterine hayat verdi. Devrim Özkan son olarak Show TV'nin sevilen dizilerinden 'Ne Gemiler Yaktım' dizisinin başrolünde yer alıyor.

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