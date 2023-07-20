Devrim Erbil’den 'Bodrum’da Devrim'
Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil'in, "Bodrum'da Devrim" adlı sergisi Bodrum Gallery art Port'da açıldı.
Giriş: 20.07.2023 - 10:28
Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil’in, “Bodrum’da Devrim” adı verilen sergisi açıldı. Bodrum’daki Kumbahçe Mahallesi’nde yer alan Gallery art Port’da açılışı yapılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.
13 Ağustos’a kadar ziyarete açık olaca sergide usta ressamın birbirinden farklı teknikleri kullandığı birçok eseri yer alıyor.