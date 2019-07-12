Devrim Erbil'in hayatı film oluyor

Türkiye'nin önde gelen ressamlarından Devrim Erbil'in hayatı 'Devrim Erbil: Gökyüzü Öyle Maviydi Ki' adıyla filme çekilecek. Durmuş Akbulut'un senaryosunu yazdığı ve yöneteceği filmin çekim mekânları İstanbul ve Balıkesir olacak.

Devrim Erbil

Devrim Erbil'in hayatını neden film haline getirdiğini Durmuş Akbulut'un şu sözlerle açıkladı; "Dünya sinema tarihinde resim duygusuyla hareket eden çok sayıda sinemacı var. Başta Japon yönetmen Akira Kurosawa. Kurosawa'nın tüm filmleri nerdeyse akademik ölçüde resim kadrajlarının ürünüdür. Hitchcock'un bazı filmleri, mekânlarını doğrudan Amerikalı ressam Edward Hopper'ın resimlerinden alır; hem de bire bir. Sinemanın en etkili dramatik ışığı, ismini bir ressamdan, Rembrandt'tan alır" dedi.

Durmuş Akbulut