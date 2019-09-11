Devri Sabık nedir? Devri Sabık yaratmak ne anlama geliyor? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, "Eskiler, ‘el işler dil övünür’ derdi. Hepimizin bulunduğu yerler polemik siyaseti değil eser siyaseti üretme makamlarıdır. Belediye başkanlarının görevi, devri sabık peşinde koşmak değil, şehirlerine en kalıcı hizmetleri getirmek için çalışmaktır. Medyada her gün çeşitli şehirlerimizdeki belediyelerle ilgili sendika değiştirme baskısından, işten atmalara, envai türden tehditlere kadar pek çok vicdan yaralayıcı habere rastlıyoruz. Kağıt üzerinde bir toplam olarak önünüze gelen personel sayısındaki her rakam bir insana, ve onun etrafındaki kitleden daha geniş bir hayata tekabül ediyor. Belediye başkanlarının kurumlarını yönetme tasarrufu, ekmek parasını kazanma peşindeki insanların hayatlarını alt üst edecekleri anlamına gelmiyor. Kapının önüne konan, canları yanan, yuvaları başlarına yıkılan insanların ahı üzerine ne siyaset ne hizmet bina edilebilir. Kamunun diğer tüm kurumları gibi belediyeler de hakka hukuka adalete uygun davranılması şarttır. Şayet varsa birkaç kötü örnek bahane edilerek yüzlerce binlerce kişinin ekmeğiyle oynanması ne hakka ne hukuka ne de insanlığa sığar. Biz ne personelle uğraştık ne de araçlarla” dedi."

DEVRİ SABIK NEDİR?

Göre gelenlerin kendisinden önceki dönemde görev yapanları potansiyel suçlu gibi görmesi ve buna göre davranmasına Türk siyasi jargonunda devr-i sabık yaratmak denmektedir. Bu kavram etkin olarak 2. Meşrutiyet sonrası Türk siyasi hayatına girmiştir.