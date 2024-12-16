Devre arasında acı haberi aldı, maça devam etti!
Adana Demirsporlu futbolcu Maestro'nun, Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin vefat haberini aldığı ve maça devam etmek istediği öğrenildi. Türkiye Futbol Federasyonu, mücadelenin ardından yıldız oyuncuya başsağlığı diledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Adana Demirspor'da Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğinin haberini maçın devre arasında aldığı aktarıldı.
Maestro'nun acı habere rağmen takımını yalnız bırakmadığı ve maça devam ettiği belirtildi.
TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş ile oynadıkları maçın devre arasında kardeşinin ölüm haberini alan Adana Demirsporlu Maestro için başsağlığı mesajı paylaştı.
Federasyonun paylaşımı şöyle:
''Adana Demirspor'da forma giyen Angolalı oyuncu António Simão Muanza'nın (Maestro) kardeşinin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Maestro'nun acısını paylaşıyor, kederli ailesine ve Adana Demirspor camiasına başsağlığı diliyoruz."