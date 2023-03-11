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Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solistliğinden emekli olan piyanist Ayşegül Sarıca 88 yaşında hayatını kaybetti

Giriş: 11.03.2023 - 16:05 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti
Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca hayatını kaybetti
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AA

Devlet sanatçısı piyanist Ayşegül Sarıca yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sarıca için taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından piyanist ve eğitimci, devlet sanatçımız Ayşegül Sarıca'nın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadesine yer verildi.

Sanatçının ölüm haberini piyanist Fazıl Say şu sözlerle duyurdu:

"Değerli piyanist Ayşegül Sarıca’nın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Sevgiyle, saygıyla anıyorum. Işıklarda uyusun."

*Haberin görselleri AA ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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