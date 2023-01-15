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Devlet Devrim: Beni şarkı söylemeye ve sahnelere Ajda Pekkan teşvik etti

Devlet Devrim, yıllar öncesine dönerek şarkıcılığa nasıl başladığını açıkladı. Devrim, kendisini şarkıcılığa Ajda Pekkan'ın yönlendirdiğini dile getirdi

Giriş: 15.01.2023 - 12:49 | Güncelleme: ABONE OL
Devlet Devrim: Beni şarkı söylemeye ve sahnelere Ajda Pekkan teşvik etti
" Ajda Pekkan teşvik etti"
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HABERTURK.COM

1961 - 1962 yıllarında Ses Mecmuasıyla Sanat Hayatına adım atan Devlet Devrim, 1967'de yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın yaptığı Ajda Pekkan, Turgut Özatay, Erol Tezeren, Tuncer Necmioğlu, Danyal Topatan ve Lale Belkıs ile birlikte oynadığı "Harun Reşid'in Gözdesi" filmiyle başladığını ve Ajda Pekkan ile dostluklarının orada pekiştiğini belirtiyor.

Devlet Devrim, bir anısını şöyle anlattı; "Sevgili Ajda o zamanlar yavaş yavaş sahnelere çıkmaya başlamıştı. Filmde bir gün bir sahne vardı havuza girecekti fakat sahneye çıktığı için 'Devlet, yönetmenle sen konuşur musun bu rolü sen oynasan' dedi. ''Olur ama ben söyleyemem çekinirim, sen söylesen kabul ederse bende kabulüm'' dedim. Ve o sahnede Ajda Pekkan yerine havuza giren kişi ben oldum. Yıllarca basın hep filmdeki o sahnedeki fotoğraflarımı kullandı. Sevgili Ajda bir gün bana da 'Devlet sen neden sahneye çıkıp şarkı söylemiyorsun?' diyerek beni şarkı söylemeye de teşvik etti. Onu da hiç bir zaman unutamam. Ona buradan sonsuz teşekkür ediyorum ve sevgilerimi gönderiyorum ve onu çok seviyorum. Tek istediğim Ajda Pekkan ile bir sahnede beyaz perdede tekrardan bir kere bile olsa oynayabilmek."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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