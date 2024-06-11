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        Haberler Dünya Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan uçak kayboldu! Malavi Devlet Başkanı: Uçak bulunana kadar çalışmamız sürecek | Dış Haberler

        Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu

        Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçak kayboldu. Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, uçak bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:03
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        Devlet Başkan Yardımcısını taşıyan uçak kayboldu
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        Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Saulos Klaus Chilima'yı taşıyan uçağın kaybolduğu bildirildi.

        Malavi Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Chilima ve beraberindeki 9 yolcuyu taşıyan askeri uçakla irtibatın kesildiği belirtildi.

        Açıklamada, başkent Lilongwe'den Mzuzu şehrine gitmek üzere havalanan uçağın radardan çıktığı belirtilerek, "Uçakla temas için tüm çabalar şu ana kadar başarısız oldu." ifadesi kullanıldı.

        Ulusal basındaki haberlere göre, kaybolan uçağı arama faaliyetleri, Mzuzu'nun güneyindeki Chikangawa Ormanı'nda yoğunlaştırıldı.

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        Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, devlet televizyonu MBC’de yayınlanan konuşmasında, askerlerin ormanlık alandaki arama faaliyetlerinin gece boyunca da devam edeceğini belirtti.

        Chakwera, uçağın kötü hava şartları ve zayıf görüş mesafesi yüzünden Mzuzu’daki havalimanına iniş yapamadığını ve bir süre sonra radarda kaybolduğunu ifade ederek, uçağın bulunması için şimdiye kadar İngiltere, Norveç ve İsrail’den yardım teklifi aldıklarını kaydetti.

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        #Malavi
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