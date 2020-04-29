Devlet Arşivleri nasıl girilir? Soruları araştırma yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi kararıyla açılan Devlet Arşivleri ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait tüm arşivlere uzaktan erişebiliyorsunuz.

DEVLET ARŞİVLERİ'NE NASIL GİRİLİR?

Arşivlere, Devlet Arşivleri internet sitesi veya e-Devlet üzerinde erişim mümkün. Belge Tarama Sistemi BETSİS'e girmek için üye olmak yeterli. Üstelik araştırmacı olmak da gerekmiyor.

OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ ARŞİVLERİNE ÜCRETSİZ ULAŞIN!

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait belgelerin aslına isteyen herkes ücretsiz ulaşabiliyor.

Devlet Arşivleri dünyanın sayılı arşivleri arasında yer alıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan itibaren merkez ile taşra arasındaki yazışmalar, Osmanlı coğrafyasında 40 devletin tarihine ait kayıtlar, Cumhuriyetin sosyal, iktisadi, idari, kültürel tarihine dair sayısız belge bulunuyor.