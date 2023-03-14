Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Eczacıbaşı Dynavit, rövanşta iki set alması durumunda yarı finale çıkacak. Konuk ekip, maçı 3-0 ya da 3-1 kazanırsa yarı finalisti altın set belirleyecek.

RCWS Podpromie Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit, 19-25, 25-22, 16-25, 26-28'lik setlerle 3-1 yenerek yarı final için önemli bir avantaj sağladı.