KAÇ GÜN DEVAMSIZLIK YAPILIRSA SINIFTA KALINIR?

Öğrencilerin devamsızlık durumları belirli kurallara bağlanmış durumda ve bu kurallara uyulmadığı takdirde, ders notları ne kadar iyi olursa olsun sınıf tekrarı kaçınılmaz olabiliyor. Genel uygulamaya göre, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü, toplam devamsızlık süresi ise 30 günü aşan öğrenciler başarısız sayılıyor.

Ancak bazı özel durumlar için istisnalar söz konusu. Birinci dereceden yakınının vefatı gibi durumlarda, özürsüz devamsızlık 10 günü aşmamak şartıyla toplam devamsızlık hakkı 40 güne çıkarılıyor.