4 ilde operasyon! Dev dolandırıcılık!

İHA

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yapan kişileri yönelik yürüttüğü 3 aylık çalışma sonucunda Şanlıurfa, İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"BİLGİLERİNİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ELİNDE"

İHA'da yer alan habere göre operasyonda bilgilerin terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyerek çeşitli dolandırıcılık yaptığı belirlenin 33 şüpheliden 30'u yakalandı.

26.3 MİLYON TL'LİK DOLANDIRICILIK ÖNLENDİ

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonla 26 milyon 300 bin liralık dolandırıcılığın ise son anda engellendiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.