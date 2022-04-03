Süper Lig sıralamasında zirvede yer alan Bordo mavililer, evinde konuk ettiği Beşiktaş karşısında derbi zaferini elde ederek ilk sıradaki yerini korumak istiyor. Sıralamada sekizinci sırada yer alan Kara Kartal ise derbiden galip ayrılmak için imkanları zorlayacak. Trabzonspor Beşiktaş maçı canlı yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler internet üzerinden 'Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' sorularına yanıt aradı. İşte, Trabzonspor Beşiktaş derbisi kanalı ve muhtemel 11'leri ile ilgili tüm detaylar...