Destici'den Montrö açıklaması

DHA

BBP lideri Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin herhangi bir şekilde Rusya-Ukrayna savaşına taraf olmamasının, bölgede ve tüm Avrupa'da barışın yeniden sağlanması için en önemli unsurlardan olduğunu söyledi. Destici, "Elbette ki savaşın tarafı olmayacağız ama diğer taraftan Rusya'nın işgaline çok net bir şekilde, bugüne kadar olduğu gibi karşı çıkacağız ve bu anlamda masum Ukrayna halkının yanında duracağız. Fiili olarak savaşa girelim demiyoruz ama biz burada doğruları söylemeye devam edeceğiz. Haksız hukuksuz bu işgali tanımadığımızı da çok yüksek sesle dile getireceğiz" dedi.

Destici, Türkiye'nin savaşın sona erdirilmesi ve barışın tesis ettirilmesiyle ilgili kararlılığının devam ettirmesi gerektiğini belirterek, "Tüm kararlarımızı ve istikametimizi uluslararası hukuka göre belirleyeceğiz. Montrö'nün kontrol ve yönetim hakları Türkiye'ye aittir. Türkiye, antlaşmaya riayet edecek, antlaşmanın kendine tanıdığı hakları, barışın sağlanması yönünde kullanacaktır" diye konuştu.

'ABD TERÖR ÖRGÜTLERİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Destici, ABD´nin geçen yıl 'Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA)' kapsamında yaptırım kararları aldığını ve bunu uygulamaya devam ettiğini söyleyerek, "Yine ABD doğrudan Biden'ın ağzından Türkiye'de bir yönetim değişikliği istediği ve bu değişikliği muhalefetteki dostlarıyla birlikte gerçekleştirecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı. ABD hala Türkiye'yi hedef alan terör örgütlerine destek olmaya devam ediyor. ABD, barışa katkı yapabilmesi için öncelikle bu çifte standart ve tutarsızlıklarını telafi etmeli, başta Türkiye olmak üzere NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri için uluslararası ilişkilerde bir güven zemini sağlamalıdır" dedi.

'1980 ANAYASASI'NIN KOPYASI'

Destici, 6 siyasi partinin kamuoyuna açıkladığı 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' mutabakat metnine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Ciddi bir çalışma sunulacağına dair herhangi bir beklentim yoktu. Ancak açıklanan metni incelediğimizde, referandumla halkın oylarıyla değiştirilen eski sistemin zayıf noktalarının ve neden olduğu aksaklıkların analiz bile edilemediğini, eski sistemin yerine sunulan alternatifin, darbecilerin yaptığı 1980 Anayasası'nın kötü bir kopyası olduğunu gördük. Çünkü pek çoğu ileriye yönelik atıflar. İçeriyle ilgili uzlaşmaları asla mümkün değildir. Çünkü hepsinin ayrı durduğu yer, siyasi pozisyon ve hitap ettiği alanlar var. Bir de arkada duran, gözükmeyen PKK'nın uzantısı var. Dünkü açıklamanın en büyük faydasının, yapılan açıklamadan çok milletimizin somut bir veri üzerinden 'Milet İttifakı' paydaşlarını yeniden değerlendirme imkanı bulması olduğu kanaatindeyim."