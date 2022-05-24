Kafesteki dişi kurt
İtbarakların atası Barak Han'ın tacını bularak Batuga ve Gök Hanlığı'nı kurtarmak için büyük bir tehlikeye atılan Akkız, Yaman ve Sırma; yaralı Gökben tarafından odaya kilitlenmişlerdi. Akkız ve arkadaşlarını bu cendereden kurtaran sürpriz isim kim olacak?
Batuga, Akkız'a aşkını itiraf ediyor
Daha çocukluk yıllarından beri birbirlerine karşı hisler besleyen Batuga ve Akkız, yaşadıkları onca sıkıntıdan sonra ilk kez birlikte mutlu olmaya bu kadar yaklaşmışlardır. Batuga'nın aşkını itiraf etmesi ile mutluluk sarhoşu olan Çift Başlı Kurt ve Pençesini nasıl bir tehlike beklemektedir?
Oyun içinde oyun kuran Kaya ve Obar
Obar, Kaya'ya verdiği sözü tutmayarak Alpagu'yu öldürmemiş koz olarak elinde tutmuştu. Bunu öğrenen Kaya, Obar ile hesaplaşmak için Obar'ın otağına kadar gitmişti. Yan taraftaki otağda Alpagu'nun da şahit olduğu bu hesaplaşma nasıl sonuçlanacak? Oyun içindeki bu oyunun kazananı kim olacak?
Ölümün kıyısında bir Ulu Ece
Ulu Ece Vera, Yibek'ten Günseli'nin gebe olmadığını öğrenince ona kendisini öldürmesi için bir hançer vermişti. Elindeki hançerle çaresizce kalan Günseli hançeri mi yoksa Kaya'nın gerçekleri öğrendikten sonraki gazabını mı tercih edecek? Tüm bu sürecin sonunda Kaya ile Günseli'nin ilişkileri bu durumdan nasıl etkilenecek?
Esaret ve ihanet arasında kalmış bir Han
Esaret altındayken Obar ile Kaya'nın anlaşma yaptığını duyan Alpagu, oğlunun bu ihaneti karşısında ne yapacak? Alpagu Han ilk hamlesini, hangi duruma karşı yapacak? Esarete mi, yoksa ihanete mi?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!