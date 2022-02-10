"HENÜZ HAZIR HİSSETMİYORUM"



Derya Uluğ, "Anne olmak istiyor musun?" sorusunu ise "Küçük yaştan beri hiç böyle bir hayalim olmadı ama bu yıllar geçtikçe değişen bir düşünceymiş. Ben kendimi henüz hazır hissetmiyorum" şeklinde yanıtlamıştı.