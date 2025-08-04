Derya Uluğ'dan Kerem Aktürkoğlu transferine yorum: Gelmesini isterim

Fenerbahçe, bir dönem ezeli rakibi Galatasaray forması da giydikten sonra Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği soru - cevap etkinliğinde, "Koyu bir Fenerbahçelisin, Kerem transferi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt verdi. Uluğ, futbola çok fazla girmek istemediğini belirtse de, sıkça sorulan bu soru karşısında görüşlerini paylaştı.

Derya Uluğ;"Nacizane fikrim Kerem'in Türk futbolu için çok önemli bir yetenek olduğu. Milli takımımızda Avrupa’da ülkemizi temsil ediyor ve futbolunu gerçekten çok beğeniyorum. Oynadığı futbolun, Fenerbahçe’ye katkı sağlayacaksa - ki ben böyle olacağını düşünüyorum - transferinin olumlu olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan başarı. Eğer katkı sağlarsa ben kesinlikle gelmesini isterim." dedi.