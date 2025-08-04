Derya Uluğ'dan Kerem Aktürkoğlu transferine yorum: Gelmesini isterim
Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden gelen Kerem Aktürkoğlu transferi sorusuna yanıt verdi; "Eğer katkı sağlarsa ben kesinlikle gelmesini isterim"
Fenerbahçe, bir dönem ezeli rakibi Galatasaray forması da giydikten sonra Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği soru - cevap etkinliğinde, "Koyu bir Fenerbahçelisin, Kerem transferi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt verdi. Uluğ, futbola çok fazla girmek istemediğini belirtse de, sıkça sorulan bu soru karşısında görüşlerini paylaştı.
Derya Uluğ;"Nacizane fikrim Kerem'in Türk futbolu için çok önemli bir yetenek olduğu. Milli takımımızda Avrupa’da ülkemizi temsil ediyor ve futbolunu gerçekten çok beğeniyorum. Oynadığı futbolun, Fenerbahçe’ye katkı sağlayacaksa - ki ben böyle olacağını düşünüyorum - transferinin olumlu olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan başarı. Eğer katkı sağlarsa ben kesinlikle gelmesini isterim." dedi.