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        Haberler Magazin Derya Uluğ'dan Kerem Aktürkoğlu transferine yorum: Gelmesini isterim - Magazin haberleri

        Derya Uluğ'dan Kerem Aktürkoğlu transferine yorum: Gelmesini isterim

        Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden gelen Kerem Aktürkoğlu transferi sorusuna yanıt verdi; "Eğer katkı sağlarsa ben kesinlikle gelmesini isterim"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 21:42 Güncelleme: 04.08.2025 - 21:42
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        "Gelmesini isterim"
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        Fenerbahçe, bir dönem ezeli rakibi Galatasaray forması da giydikten sonra Benfica'ya transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı.

        Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği soru - cevap etkinliğinde, "Koyu bir Fenerbahçelisin, Kerem transferi hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt verdi. Uluğ, futbola çok fazla girmek istemediğini belirtse de, sıkça sorulan bu soru karşısında görüşlerini paylaştı.

        Derya Uluğ;"Nacizane fikrim Kerem'in Türk futbolu için çok önemli bir yetenek olduğu. Milli takımımızda Avrupa’da ülkemizi temsil ediyor ve futbolunu gerçekten çok beğeniyorum. Oynadığı futbolun, Fenerbahçe’ye katkı sağlayacaksa - ki ben böyle olacağını düşünüyorum - transferinin olumlu olacağını düşünüyorum. Burada önemli olan başarı. Eğer katkı sağlarsa ben kesinlikle gelmesini isterim." dedi.

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        #fenerbahçe
        #Kerem Aktürkoğlu
        #Derya Uluğ

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