Derya Karadaş ismi sosyal medya kullanıcıları tarafından merak ediliyor. Netflix'in yeni dizisi Bir Başkadır ile dikkatleri üzerine çeken Derya Karadaş kimdir? Derya Karadaş nereli? İşte Derya Karadaş'ın oynadığı dizi ve filmler...

DERYA KARADAŞ KİMDİR?

Derya Karadaş 4 Mayıs 1981'de İstanbul'da doğdu. 39 yaşındaki oyuncunun ailesi 1980’de İstanbul’a taşınana kadar Bingöl’de yaşamıştır.

Yalan Dünya adlı dizide canlandırdığı Zerrin karakteriyle tanınmaktadır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvarında öğrenim görmüş olup, aynı yerde eğitmenlik yapmaktadır. Aynı zamanda tv8 ekranlarında yayınlanan Komedi Türkiye adlı yarışmada oyuncu koçluğu yapmıştır. 2018 sezonunda yayınlanmaya başlayan ve yazarlığını Gülse Birsel'in üstlendiği Jet Sosyete dizisinde Safiye karakterine hayat vermektedir.

DERYA KARADAŞ'IN EŞİ KİM?

Derya Karadaş, Hakan Biçisi ile evlidir.

DERYA KARADAŞ'IN OYNADIĞI DİZİ, FİLM VE TV ŞOVLARI...

Program

Komedi Türkiye (2015)

Güldür Güldür (2015- 2017)

Sinema

Fırtına (2008)

Geniş Aile: Yapıştır (2015)

Şeytan Tüyü (2015)

Cici Babam (2017)

Aile Arasında (2017)

Dizi

Gemilerde Talim Var[6] (2007)

Kurtlar Vadisi Terör[6] (2007)

Bana Bunlarla Gel[6] (2009)

Şen Yuva[6] (2010)

Yalan Dünya[5][6] (2012-2014)

Jet Sosyete (2018-2020)