16 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında? soruları, bu akşam yeni sezonu başlayan Survivor için gündemde. Derya Can, Survivor 2020 Ünlüler - Gönüllüler yarışmasında Ünlüler Takımı'nda yer alan iddialı isimler arasında bulunuyor. Derya Can'ın kısaca hayatı haberimizde.
DERYA CAN KİMDİR?
Derya Can, 12 Ekim 1979 Çanakkale doğumlu, Türk dalgıç, dünya serbest dalış rekortmeni ve milli sporcudur.
Çanakkale de dünyaya gelen Derya Can, lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.
İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.
14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.
2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.
Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.
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