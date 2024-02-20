Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lise öğrencisiyken müzik ve resim derslerinden kalması nedeniyle ailesi tarafından eğitim için ABD'ye gönderildi. Buradaki eğitiminde başarılı olunca, lisans eğitimini Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nde burslu olarak tamamladı. Yüksek lisansını da burada yaptı. Ayrıca ikinci üniversite olarak Michigan Üniversitesi İşletme bölümü okudu.

İLK MADALYASINI 12 YAŞINDA ALDI

Derya Büyükuncu, ilk milli yarışını 9 yaşındayken, 1985 Balkan Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası'nda 12 yaş grubunda yüzerek bronz madalya kazandı. Aynı yıl Türkiye'de yapılan yüzme yarışlarında 10 yaş grubunun tüm Türkiye rekorlarını kırdı. 1992 yılından itibaren 6 kez Yaz Olimpiyat Oyunları'nda yarıştı.