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        Haberler Magazin Derya Bedavacı'nın kızı Ada Yağmur Bedavacı ile tatil keyfi - Magazin haberleri

        Derya Bedavacı'nın kızıyla deniz keyfi

        Derya Bedavacı, kızı Ada Yağmur Bedavacı ile birlikte Bodrum Ortakent'te tatil yapıyor. Kızıyla gün boyunca güneşin ve denizin keyfini çıkaran şarkıcının o anları objektiflere yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 11:59
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          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Derya Bedavacı, kızı Ada Yağmur ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti.

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          Ortakent'teki bir plajda görüntülenen Derya Bedavacı, kızı ile birlikte gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

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          Derya Bedavacı, kızı Yağmur Ada ile bir ara sıcaktan bunalınca denize girdi.

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          Mavi renkli bir bikini giymeyi tercih eden anne - kızın keyifli anları objektiflere böyle yansıdı.

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          Derya Bedavacı, baterist ve davulcu olan Murat Bedavacı ile evli.

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