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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Müsavat Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’nın ‘Turpun büyüğü heybede’ sözlerine yanıt: “Bu şantajdır” | Son dakika haberleri

        Müsavat Dervişoğlu’ndan Cumhurbaşkanı’nın ‘Turpun büyüğü heybede’ sözlerine yanıt: “Bu şantajdır”

        Gazetecilerle iftarda bir araya gelen İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerini eleştirdi. Dervişoğlu, "Orta yerde suç var işlensin 'ben de bu işlenmiş suçu saklayayım' böyle adalet olur mu?" ifadelerini kullanarak "şantaj" yorumunda bulundu. Dervişoğlu, CHP Kurultayı'na ilişkin soruşturmaya da değinen Dervişoğlu, hiçbir zaman kayyumu savunmadığını belirterek kısa süre içinde Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberi..

        Giriş: 27.03.2025 - 11:52 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:52
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        Dervişoğlu'ndan "Turpun büyüğü" tepkisi
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        İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, iftar programında parlamento muhabirleri bir araya geldi. Dervişoğlu gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Dervişoğlu, MHP’den ayrılma sürecinde yaşanan kurultay krizi ile CHP’nin 38'nci Kurultayı için yapılan kayyum tartışmalarının birbirine benzetilmesine tepki gösterdi. CHP’nin 6 Nisan’da olağanüstü kurultay kararını da mantıklı bulmadığını söyledi.

        “BU ŞANTAJDIR”

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Turpun büyüğü heybede" sözlerini eleştiren Dervişoğlu, "Heybede turp biriktirmek var, orta yerde suç var işlensin 'ben de bu işlenmiş suçu saklayayım' böyle adalet olur mu? Bu şantajdır. 'ailelerin yüzüne bakamaz' ne demek. Size 2011’deki kasetlerini hatırlatmıyor mu? Bu laflar edilmez. Turpun büyüğü küçüğü ne ise çıkarsın. İnsan kendinden şüphe ediyor. Benimle ilgili çıkarmaları mümkün değil. Ben bir şey yapsam yakışır onlar gibi soytarı gibi dolaşmam." dedi.

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        “KAYYUMU HİÇBİR ZAMAN SAVUNMADIM”

        Dervişoğlu, "O bizimkine benzemiyor. Biz olağanüstü kongre talebi için imza topladık yeter sayıda imza bulduk genel merkeze götürdük genel merkez kongre yapmaktan kaçınca kongre yapılsın diye mahkemeye gittik. Bizim talebimiz kayyum değildi. Kayyumu hayatımın hiçbir döneminde savunmadım. CHP’nin iç meselesi. Bana çok abes bir şey gibi geliyor 'kayyum atayacaklar acil kongre yapayım' da bana mantıklı gelmiyor doğrusunu isterseniz." diye konuştu.

        İMAMOĞLU’NU ZİYARET EDECEK

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını bir kez daha eleştiren İYİ Parti Lideri cuma günü ya da bayram sonrasında İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret edeceğini söyledi.

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