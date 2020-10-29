Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü sinemacılardan biri olan Derviş Zaim, bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. İşte Derviş Zaim'in biyografisine ilişkin merak edilenler...
Hayatı
Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okumuş (1988),Birleşik Krallık Warwick Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar dalında master yapmıştır (1994). Zaim, İstanbul'da yaşamakta ve çeşitli üniversitelerde sinema konusunda ders vermektedir.
Kariyeri
Edebi kariyeri
TV yönetmenliği ve yazarlığı deneyimine sahip olan Derviş Zaim'in yayınlanmış bir romanı Ares Harikalar Diyarında (1995) bulunmaktadır. İlk filmi olan "Tabutta Rövaşata (1996)" ile yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır. 1995'te ilk romanı Ares Harikalar Diyarında ile Türkiye'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.
Yönetmenlik
Cenneti Beklerken, yönetmenin planladığı bir üçlemenin ilk filmidir. Geleneksel el sanatlarını temel aldığı bu üçlemede Derviş Zaim, bu sanatların çekim estetiğini sinema estetiği ile harmanlamaya çalışmaktadır. Nokta filmi ise üçlemenin ikinci filmidir. Ancak Derviş Zaim film çalışmalarına 1991’de deneysel filmi Kamerayı As ile başlamış, ardından bir TV belgeseli olan Caminin Etrafındaki Taş'ı yönetmiştir. Derviş Zaim, ayrıca Londra’da Hollywood Film Enstitüsü tarafından organize edilen bağımsız film yapımcılığı ile ilgili bir kursa katılmışltır.
1992 ve 1995 yılları arasında TV yönetmenliği ve yazarlığı yapan Derviş Zaim, birçok televizyon programı da yönetti.
Derviş Zaim’in uzun metrajlı filmleri ve belgeselleri birçok ödülle döndüğü yerli ve uluslararası film festivallerinde gösterildi.
DERVİŞ ZAİM'İN KATKIDA BULUNDUĞU FİLMLER
1991 Kamerayı As
1993 Rock around the Mosque
1996 Tabutta Rövaşata
2000 Filler ve Çimen
2003 Çamur t
2004 Paralel Yolculuklar
2006 Cenneti Beklerken
2006 Akamas Evet
2008 Nokta
2010 Gölgeler ve Suretler
2012 Devir
2013 Balık
2016 Rüya
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