Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü sinemacılardan biri olan Derviş Zaim, bugün hakkında en çok arama yapılan isimlerin başında geliyor. İşte Derviş Zaim'in biyografisine ilişkin merak edilenler...



Hayatı



Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okumuş (1988),Birleşik Krallık Warwick Üniversitesi'nde kültürel çalışmalar dalında master yapmıştır (1994). Zaim, İstanbul'da yaşamakta ve çeşitli üniversitelerde sinema konusunda ders vermektedir.

Kariyeri



Edebi kariyeri



TV yönetmenliği ve yazarlığı deneyimine sahip olan Derviş Zaim'in yayınlanmış bir romanı Ares Harikalar Diyarında (1995) bulunmaktadır. İlk filmi olan "Tabutta Rövaşata (1996)" ile yurt içi ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır. 1995'te ilk romanı Ares Harikalar Diyarında ile Türkiye'de Yunus Nadi Roman Ödülü'nü kazandı.

Yönetmenlik



Cenneti Beklerken, yönetmenin planladığı bir üçlemenin ilk filmidir. Geleneksel el sanatlarını temel aldığı bu üçlemede Derviş Zaim, bu sanatların çekim estetiğini sinema estetiği ile harmanlamaya çalışmaktadır. Nokta filmi ise üçlemenin ikinci filmidir. Ancak Derviş Zaim film çalışmalarına 1991’de deneysel filmi Kamerayı As ile başlamış, ardından bir TV belgeseli olan Caminin Etrafındaki Taş'ı yönetmiştir. Derviş Zaim, ayrıca Londra’da Hollywood Film Enstitüsü tarafından organize edilen bağımsız film yapımcılığı ile ilgili bir kursa katılmışltır.

1992 ve 1995 yılları arasında TV yönetmenliği ve yazarlığı yapan Derviş Zaim, birçok televizyon programı da yönetti.

Derviş Zaim’in uzun metrajlı filmleri ve belgeselleri birçok ödülle döndüğü yerli ve uluslararası film festivallerinde gösterildi.

DERVİŞ ZAİM'İN KATKIDA BULUNDUĞU FİLMLER

1991 Kamerayı As

1993 Rock around the Mosque

1996 Tabutta Rövaşata

2000 Filler ve Çimen

2003 Çamur t

2004 Paralel Yolculuklar

2006 Cenneti Beklerken

2006 Akamas Evet

2008 Nokta

2010 Gölgeler ve Suretler

2012 Devir

2013 Balık

2016 Rüya