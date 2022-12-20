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'Derviş' sahneleniyor

Atatürk Kültür Merkezi, 27 Aralık’ta Anadolu’nun 'Derviş'i Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasından ilham alınarak sahneye taşınan 'Derviş' dans gösterisine ev sahipliği yapacak

Giriş: 20.12.2022 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
'Derviş' sahneleniyor
HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye taşıdığı 'Derviş', 27 Aralık Salı günü Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu’nun gözü, kulağı, söyleyen, konuşan dili olan Yunus Emre'nin yaşam öyküsünden ilham alınarak hazırlanan 80 dansçının yer aldığı görkemli gösteri, büyük ozanın eşsiz mirasına bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Senaryosunu İskender Pala'nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın üstlendiği "Derviş", Yıldız Çankaya Sargın'ın sanat yönetmenliğinde sahneleniyor.

Gösteri; Taptuk Dergâhı’na girmeden önce bir Anadolu köylüsü olarak yola çıkan Yunus'u, dergahta olgunlaşan Allah sevgisini, aşk ve güzel ahlâkla ilgili düşüncelerini, İslam tasavvufunu işleyerek yücelişini ve Yunus’tan bugüne ulaşan sevgi, barış ve dostluk dilinin ilâhîlerini, türkülerini, şiirlerini çok yönlü bir sahne uygulaması ile sunuyor.

Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı ve gerçeği arama çabasını anlatan temsilin arka planında 'Anadolu Türklüğü'nün Moğol akın ve yağmalarıyla ortaya çıkan kıtlık ve kuraklıklarla mücadelesi görülürken, Yunus Emre'nin yaşam öyküsü üç ayrı zaman diliminde anlatılıyor.

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