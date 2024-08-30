Derrick Köhn, Werder Bremen'de!

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında renklerine bağladığı Derrick Köhn, Werder Bremen'e kiralanıyor.

Galatasaray ve Werder Bremen, Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

Werder Bremen, Köhn'ü almak isterse sezon sonuna kadar 6 milyon Euro'yu ödemesi halinde Alman sol beki kadrosuna katabilecek.

Daha önce Spartak Moskova, Derric Köhn için 7+1 milyon Euro'luk teklif yapmış ve Galatasaray da kabul etmişti.