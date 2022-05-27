Aşıklar Bebek'te

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sosyetenin ünlü çiftlerinden Derin Mermerci ile Murat Aslan, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Çift, Aslan'ın evinin önünde araçlarını beklerken objektiflere yansıdı.

Spor giyimleri ile dikkat çeken ikili, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.