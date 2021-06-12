Bebek turu

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sosyetik güzel Derin Mermerci, uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Murat Arslan ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.Bir mekanda dostları ile vakit geçiren ikili, çıkışta yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.

Çift, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Arkadaşlar iyi akşamlar, hepinize kolay gelsin" diyerek, mekandan ayrıldı.