Fransa'da Strasbourg Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde eğitim alan, üç yıl önce 'Behzat Ç.' dizisiyle oyunculuğa adım atan Derin Beşikçioğlu, sektöre giriş sürecini şöyle anlattı: Zaten oyuncu olmak istiyordum ama babam teklif edince önce 'hayır' dedim. İnsanlar ne düşünür diye kaygılandım ama babam 'audition at bir bakalım' dedi. Network var ama torpil yok. Seti öğrenmem açısından çok iyi oldu. En azından rahat bir ortamda deneyim kazandım. Sette büyüdüm ama önce figüranlarla arka planda yer aldım. İlk rolüm, 'Behzat Ç.'de canlandırdığım 'Melike' karakteri oldu.

REKLAM advertisement1 "BABA - KIZ AYNI SETTE OLMAK ÖNEMLİ" REKLAM Babasının torpiliyle sektörde var olmak istemediğini özellikle vurgulayan Beşikçioğlu, bu yüzden Fransa'da eğitim aldığını belirterek; "İnsanların 'babası sayesinde oynuyor' demesi beni korkutuyor. O yüzden kendimi farklı alanlarda da geliştirmek istedim" dedi. Babasıyla aynı projede yer almanın kendisi için çok anlamlı olduğunu dile getiren oyuncu; "Çok yumuşak bir ilişkimiz var. Hep bana destek oluyor, yönlendiriyor" diye konuştu.

"TİYATRO ER MEYDANI" Sahneye duyduğu tutkudan da bahseden Derin Beşikçioğlu, 'Batı Ekspresi' oyununda rol aldığını belirterek şunları söyledi: Hayatım boyunca hep tiyatro sahnesinde olmak istedim. Tiyatro çok başka bir dünya. Hata kabul etmiyor. Gerçek bir er meydanı. "ANKARA BENİM İÇİN BAŞKA" Pandemi döneminde Fransa'da yaşadığını ancak Türkiye'yi çok özlediğini söyleyen Derin Beşikçioğlu, İstanbul'a taşınmasına rağmen henüz şehre alışamadığını ifade etti: Fransa'da gurbet hayatına alışamadım. Pandemi sürecinde Türkiye'ye bir yıl boyunca dönememek çok zordu. İstanbul ise bana çok kalabalık ve kaotik geliyor. Ankara ise bambaşka, benim için çok daha sakin ve huzurlu bir yer. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, yerel seçimlerden önce anlaşmasını yaptığı dizideki sahnelerini mesai saatleri dışında ve hafta sonları izinli olduğu günlerde çekecek.