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        Haberler Magazin Deren Talu: Bu bir haksızlık m - Magazin haberleri

        Deren Talu: Bu bir haksızlık

        Deren Talu, annesi Defne Samyeli hakkındaki yorumlara isyan etti. Talu, annesinin sırtını bir erkeğe yaslayan biri olarak gösterilmesinin haksızlık olduğunu dile getirerek; "Bu erkeğe sırtını yaslama dayama fikri canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle değiliz"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:09
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        "Hiçbirimiz öyle değiliz
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        Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin YouTube'daki 'Bir Sen Bir Ben' adlı programına konuk oldu.

        Deren Talu, annesiyle ettiği sohbet sırasında iki konuda isyan etti.

        "EVLİLİĞE İNANCIMI KAYBETTİM"

        Birincisi; evlilik üzerine..

        Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile babası Eren Talu'nun boşanma sürecinden etkilendiğini söyleyerek evlenmeyi düşünmediğini söyledi; "Babamla senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum. Evliliğe inancımı kaybettim. Bence evlilik yürütülebilecek bir sistem değil. İki insanın ömür boyu birbirini sevmesi konsepti bana inandırıcı gelmiyor. Herkes birbirinden sıkılır. Çok büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belki doğru insan doğru zamanda olur."

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        "BOŞANMAYI HİÇ İSTEMEZDİM"

        Eren Talu ile 1995 - 2011 arasında evli kalan Defne Samyeli, kızının bu sözleri karşısında duygularını şöyle dile getirdi; "Hiç istemezdim. Çünkü düzenimizden çok memnundum."

        "BU BİR HAKSIZLIK"

        Deren Talu - Defne Samyeli - Derin Talu

        Deren Talu'nun ikinci isyanı ise; annesine yönelik sosyal medya yorumları oldu.

        Deren Talu, annesinin sırtını bir erkeğe yaslayan biri olarak gösterilmesinin haksızlık olduğunu dile getirerek; "Bu erkeğe sırtını yaslama dayama fikri canımı sıkıyor. Hiçbirimiz öyle değiliz. Sen çok güçlü, kendi ayakları üzerinde duran ve her şeyi kendi maddi imkânlarıyla sağlayan birisin. Bize büyük bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum."

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        #defne samyeli
        #Eren Talu

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