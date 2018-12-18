Derby County: 0 - Nottingham Forest: 0

İngiltere Championship Derby County - Nottingham Forest maçına sahne oldu.Derby County mücadeleye şu 11'le başladı: Scott Carson, Fikayo Tomori, Richard Keogh, Jayden Bogle, Scott Malone, Craig Bryson, Harry Wilson, Mason Mount, Tom Huddlestone, Tom Lawrence, Jack MarriottNottingham Forest takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Costel Pantilimon, Jack Robinson, Saidy Janko, Michael Hefele, Jack Colback, Joao Carvalho, Claudio Yacob, Tendayi Darikwa, Lewis Grabban, Ben Osborn, Joe LolleyKarşılaşma golsüz bitti. İlk 45 dakikada Nottingham Forest futbolcusu Michael Hefele ile Derby County futbolcuları Craig Bryson, Jayden Bogle sarı kart gördü.Maçın 2. yarısında Derby County ekibinde Tom Lawrence ve Mason Mount oyundan çıktı, David Nugent ve Duane Holmes yerine girdi., Nottingham Forest takımında ise Daryl Murphy ve Matty Cash girerken Lewis Grabban ve Joe Lolley çıktı.527 kodlu maçta İddaa'da beraberlik bahisi oynayanlar 3.10 oran elde etti.Derby County son 5 maçta 2 kez kazandı, 2 kez berabere kaldı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.