Futbolseverlerin haftalardır beklediği büyük gün geldi! Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Dolmabahçe’de sahne alıyor. Zirve yarışında kritik öneme sahip dev karşılaşmada iki ezeli rakip, sezonun en iddialı 90 dakikasında kozlarını paylaşacak. Taraftarlar, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak bu tarihi derbide hem heyecanı hem de şampiyonluk mücadelesinin seyrini belirleyecek anları yaşayacak. İşte detaylar...