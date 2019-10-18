Depresyon nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir?

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hayatın içerisinde olan birey; her zaman aynı ruh hali içerisinde olamaz. Yaşanan ve karşılaşılan sorunlar, sevinçler, üzüntüler, ayrılıklar, ölüm ve daha birçok neden insanın psikolojisi üzerinde olumlu olumsuz birçok etki bırakır. Bazı kişiler bu durumları rahat atlatabilecek bir yapıya sahiptirler ancak bazıları da bu durumun içerisinden uzun süre kendi başlarına çıkamazlar. Sürekli yaşadıkları bu durum depresyonun başlaması demektir. Çözemedikleri her sorun ve durum onları diplere iter ve çıkmakta güçlük çekerler. Bunun yanında bazı güzel değişimler olsa bile depresyonda olan kişi artık bunları bile görmez ve sürekli bir mutsuzluk hali hakim olur.
Depresyonda olan kişi; sürekli huzursuz, mutsuz, halsiz, yorgun ve enerjisiz bir şekilde olur. Bunlar ilk yaşanan belirtilerdir. Bazı kişilerde değişiklik gösteren belirtilerdir. Depresyonun ilk belirtileri genelde hafiftir ancak ilerledikçe daha ağırlaşır ve tedavi gerektirir bir hal alır.
Bazen yaşanan bu durumlar pek depresyon olarak algılanmaz ve günlük yaşanan sıkıntılar olarak kabul edilir. Bu yüzden hekime gitmeye gerek dahi duyulmaz. Ta ki ilerleyene kadar bu durum sürer. Depresyonu fark eden genelde kişinin çevresindekilerdir. Hastanın o halini ancak onlar değişimleri görerek anlayabilirler. Bu şekilde görüldüğü takdirde bir hekime başvurması için gereken yapılmalıdır. Yoksa bir an da yaşanan çöküşler kişiyi intihara kadar götürebilmektedir.
Depresyon Belirtileri Nelerdir?
Depresyon yaşayan kişileri bazı belirtileri göstermesiyle ya da kişi kendini bu belirtiler ile görmesiyle anlayabilmektedir.
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