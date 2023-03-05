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Mersin'de depremzedelerin eşyalarını taşıyan tır alev alev yandı

Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan TIR alevlere teslim oldu. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev eşyaları ve TIR kullanılmaz hale geldi.

Giriş: 05.03.2023 - 09:36 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin eşyalarını taşıyan TIR alev alev yandı
İHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Hatay'daki depremzedelerin ev eşyalarını taşıyan TIR, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Burkankulu'nun sürücülüğünü yaptığı ev eşyası yüklü olan ve Ankara yönüne giden özel bir firmaya ait TIR, otoyol Tarsus Karakütük mevkiinde ilerlerken, kupa altı lastiklerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü durumu fark ederek aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede dorse bölümüne de sıçradı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu TIR ve eşyalar yandı.

Şans eseri yaralananın olmadığı yangında ev eşyaları ve TIR kullanılmaz hale geldi.

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