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        Haberler Gündem Eğitim Depremzede öğrenci YKS'de Türkiye birincisi oldu

        Depremzede öğrenci YKS'de Türkiye birincisi oldu

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) Türkiye birincilerinden biri de Malatya'daki depremzede öğrenci Arda Taşdemir oldu. Geçen yıl da YKS'ya giren ancak istediği sonuç gelmeyince tercih yapmayan Arda, bu yıl yeniden girdiği sınavda Türkiye birincisi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:51
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        Depremzede öğrenci YKS'de Türkiye birincisi oldu
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2024-YKS) sonuçları bugün açıklandı. Sayısal alanda ipi göğüsleyerek YKS-AYT'de Türkiye birincisi olan ise Malatya'daki depremzede öğrenci Arda Taşdemir oldu.

        Malatya'da Fetih Gemuhluoğlu Fen Lisesi'nde öğrenim gören Arda Taşdemir, 6 Şubat 2023'de yaşanan asrın felaketinde evleri hasar görünce kalan yarı dönemi bitirmek için memleketi Elazığ'a giderek Cemil Meriç Fen Lisesi'ne devam etti. Geçen yıl YKS sınavına giren Arda, depremin de verdiği stres nedeniyle ilk 5 bine girdi. İstediği sonucu alamayan Arda, tercih yapmayarak yeniden Malatya'ya döndü ve özel bir kurs merkezine başlayarak yeniden sınavlara hazırlandı. Bu süre zarfında hocalarının ve ailelerinin de desteği ile iyi bir hazırlık süreci geçiren 18 yaşındaki Arda Taşdemir, bu sefer girdiği YKS sınavında Türkiye birincisi oldu.

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        Sonuçların açıklanması ile Taşdemir ailesi sevince boğulurken kurs merkezi öğretmenleri de Arda'yı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

        Yaşadığı mutluluğu anlatan Arda Taşdemir, zorlu bir süreç atlattığını belirterek bu sonucun kendisi içinde sürpriz olduğunu söyledi. Hedefinin ilk bine girmek olduğunu anlatan Arda, “Hayatımda benim hep çalışma alışkanlığım vardı, bu alışkanlığımı da sürdürdüm ve başardım” dedi.

        "Deprem sınava hazırlık sürecimi etkiledi, YKS'ye ikinci kez girmemdeki en büyük etken afetti"

        Hem mutlu hem de şaşkın olduğunu da söyleyen Arda, bu başarısında kuşkusuz ailesi ve öğretmenlerinin de büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Sınava hazırlık sürecinde sessiz ve rahat bir ev ortamında da çalışmanın kendisini başarıya götüren bir faktör olduğunu anlatan Arda, Kahramanmaraş merkezli yaşanan 6 Şubat depremlerinin herkesi olduğu gibi kendilerini de oldukça etkilediğini söyledi. O süreçte şehir değiştirmek zorunda kaldıklarını ve bu durumunda sınava hazırlık sürecini etkilediğini belirten Arda Taşdemir, “Bu durum benim sınava hazırlık sürecimi etkiledi. YKS'ya ikinci kez girmemdeki en büyük neden yaşanan bu afetti” dedi.

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        HAYALİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

        Tercih döneminde de üniversiteleri iyi araştırıp öyle karar vereceğini ifade eden Taşdemir, çocukluktan beri hayalinin ise İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) olduğunu söyledi. Ailesine böyle bir gurur yaşattığı için mutlu olduğunu da anlatan Arda Taşdemir, sınavda başarılı olmak isteyen öğrencilere ise tavsiyelerde bulundu. Sınavların iyi analiz edilmesini isteyen Arda, “Eksikleri anlayıp bunun üzerine gitsinler, girdikleri sınavları iyi analiz etsinler, psikolojilerini oldukça sağlam tutmaya çalışsınlar” diye konuştu.

        Baba Gökhan Taşdemir de Arda'nın çocukluğundan beri hayali olduğunu ve bu hedef doğrultusunda çalıştığını anlatarak, “İnatla başarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştı. Okullarındaki öğretmenleri de kendisine bu süreçte destek verdi” dedi.

        Deprem öncesi oğlunun Fetih Gemuhluoğlu Fen Lisesi'ne gittiğini ancak deprem sonrası Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'ne yarım dönem giderek mezun olduğunu hatırlatan baba Taşdemir, “Buradaki hocalarımızın emekleri çok fazla. Hepsi Arda'nın başarısı için büyük gayret gösterdiler. Yine Elazığ'a gittiğimizde de oradaki hocalarımız bizlere kapılarını açtı hepsine teşekkür ediyoruz” ifadelerin yer verdi. Baba Gökhan Taşdemir, Arda'nın sınavda Türkiye şampiyonu olmasında ki en büyük payın ise disiplinli ve planlı bir şekilde çalışması olduğunu söyledi.

        Anne Serpil Taşdemir de kendilerine bu büyük gururu yaşatan çocuklarına teşekkür ederek, “Arda beni hiçbir zaman üzmedi. Gerek ahlaki gerekse eğitim yönünden küçüklüğünden beri bizleri hiç üzmedi kendisi. Bu süreçte hocalarımızın de emekleri büyük oldu. Bu sürecin en büyük kahramanı kuşkusuz kendisi. Bir gün kendisine ders çalış demedim. Kendi azmi ile başardı bunu. Çocukları sınava giren annelere şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman baskı yapmasınlar, ders çalış demesinler çünkü bu onları dersten uzaklaştırıyor” şeklinde konuştu.

        Arda'yı evinde ziyaret eden kurs merkezi ve ilkokul öğretmenleri de bu mutluluğa ortak oldu. Öğretmenleri, Arda Taşdemir'in lise mezunu olarak girdiği YKS'de birinci olmasının ise ilk olduğunu dile getirdiler.

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