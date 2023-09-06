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        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyük acı: Depremzede çocuk hayatını kaybetti! - Son dakika haberler

        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!

        Artvin'in Arhavi ilçesinde oturdukların 2´nci kattaki evin balkonunda düşen 7 yaşındaki Erdal Orbay, hayatını kaybetti. Orbay ve ailesinin Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye´den gelip ilçeye yerleştikleri belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:25
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        Depremzede çocuk öldü! Büyük acı!
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        Artvin'de olay, dün Arhavi ilçesinin Muratzade Mahallesi´nde meydana geldi. Erdal Orbay (7), oturdukları 5 katlı apartmanın 2´nci katındaki dairenin balkonundan düştü.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Erdal Orbay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        6 ŞUBAT DEPREMİNİ YAŞAMIŞTI

        Orbay ailesinin, 6 Şubat´ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Osmaniye'den ilçeye gelip yerleştiği belirtildi.

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        #ARTVİN
        #Son dakika haberler
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