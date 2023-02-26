Depremzede çocuk, mektupla kalem, boya ve oyuncak istedi

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Masal Cülhacı, kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için mektup yazıp, ziyarete gelenlere veriyor. Okula gitmek istediğini söyleyen Masal, "Silgi, kalem açacağı, kalem, kitap, boya, boyama defteri ve oyuncak istiyorum. Boyama yapmak istiyorum. Oyuncaklarla da oynayacağım" dedi.

Kasım ve Nurhan Cülhacı çifti, evleri depremde ağır hasar görünce iki çocuklarıyla birlikte çadırda yaşamaya başladı. Çiftin 7 yaşındaki çocuğu Masal, okulundan uzak kaldı. Vakit geçirmek için istediği kalem, boya, oyuncak gibi ihtiyaçları için de mektup yazdı.

Kendilerini ziyaret edenlere bu mektupları veren Masal, "İsteklerim silgi, açacak, kalem, kitap ve oyuncak. Boyama yapmak, oyuncaklarla da oynamak istiyorum" dedi. Depremden önce Çınarlı İlkokulu'na gittiğini söyleyen Masal, "Çadırda günüm bazen iyi bazen kötü geçiyor. Okula gitmek istiyorum ama okullar yok. Hayvan doktoru olmak istiyorum çünkü hayvanları çok seviyorum" dedi.