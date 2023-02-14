AA

Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren 12 yaşındaki Galatasaraylı Cihan Emir, ilk önce Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüştü.

Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz." demesi üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Cihan Emir Parlak daha sonra sarı-kırmızılıların kaptanı Fernando Muslera ile görüştü. Cihan Emir'e Türkçe seslenen Muslera, "Merhaba kardeşim. Seni iyi gördüm. Sen ne kadar güçlüymüşsün, maşallah. Seni ilk maça bekliyorum. Seni çok seviyorum." dedi. Cihan Emir de Muslera'ya "Ben seni çok seviyorum. Daha güçlü olacağım. Maça hep beraber geleceğiz." cevabını verdi.

Cihan Emir, konuştuğu Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'a da İstanbul'da görüşmek istediğini söyledi. Erden Timur'da Cihan Emir'e futbolcularla görüşme ve maça götürme sözünü verdi.

Dursun Özbek, Fenerbahçe maçı için söz verdi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de görüşen Cihan Emir, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söyledi.

Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "Sizi gördüğüm için seviniyorum. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda da görüşürüz. Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak." ifadelerini kullandı.

Diyaloglar tebessüm ettirmişti

Cihan Emir'i enkaz altından çıkarmaya çalışırken bilincini açık tutmak amacıyla sohbet eden kurtarma ekipleri, "Hangi takımlısın?" sorusuna "Galatasaray" cevabını almasıyla başlayan futbol sohbeti sırasında yaşananlar kameralara yansımıştı.

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