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Depremin etkilediği taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışlara vergi matrahı düzenlemesi

Türkiye'nin 11 ilini vuran deprem felaketinde zarar gören taşınmaz kültür varlıklarına yapılan bağışların yüzde 100'ü, vergi matrahından düşülecek

Giriş: 25.02.2023 - 00:36 | Güncelleme: ABONE OL
Depremin etkilediği taşınmaz kültür varlıklarına bağışa vergi düzenlemesi
Depremin etkilediği taşınmaz kültür varlıklarına bağışa vergi düzenlemesi
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AA

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), depremde zarar gören taşınmaz kültür varlıkları için yapılan bağış ve yardımların yüzde 100'ünün vergi matrahından düşüleceğini bildirdi.

AA'nın haberine göre; Genel Müdürlük'ten yapılan açıklamada, "Kurumumuz bünyesinde yer alan, deprem bölgelerinde hasar görmüş 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınmaz kültür varlıklarıyla alakalı bakım, onarım, yaşatma, rölöve, restorasyon ve restitüsyonların yapılmasında her türlü ayni-nakdi bağış ile yardımlar ve harcamaların yüzde 100'ü vergi matrahından düşürülecektir." ifadeleri kullanıldı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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