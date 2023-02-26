Hatay'ın Antakya ilçesi Güzerburç Mahallesinde, deprem nedeniyle yıkılan aroma ve esans fabrikasının enkazında çalışma yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan Güzelburç Mahallesi'ndeki aroma ve esans fabrikasının enkazında, işçilerin malzeme ayıklama işlemi yaptığı sırada yangın çıktı.

Alevlerin yükselmesiyle uzaklaşan işçilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve deprem nedeniyle bölgede bulunan çevre illerden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.