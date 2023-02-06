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Depremde son dakika: 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde ölü ve yaralılar var mı, son durum nedir?

Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde ölü ve yaralılar var mı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bilgisine göre, Kahramanmaraş depremi saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremdeki hasar durumu ve ölü ve yaralı sayısına ilişkin açıklamaları haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 06.02.2023 - 07:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaşanan iki büyük depremdeki hasar durumu, ölü ve yaralı sayılarına ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. İşte Kahramanmaraş ve Gaziantep depreminde son durum...

  • KAHRAMANMARAŞ'TA 7,4, GAZİANTEP'TE 6,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

    Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti. 7,4 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

  • VALİLİKLER AÇIKLAMA YAPTI

    Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Valilerden yapılan açıklamada saat 07.10 itibariyle 4 ilde 49 kişi hayatını kaybetti, 529 kişi yaralandı.

    Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremler Türkiye'nin büyük bölümünde hissedildi.

     

  • Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

    Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.

    Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklaması yaptı.

    Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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