Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklaması yaptı.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.