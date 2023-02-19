Hatay'ın Antakya ilçesinde Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri, depremlerde hayatını kaybeden çocuklar için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asmaya başladı. Derneğin kurucusu Ogün Sever Okur, "Burada bir sürü meleğimi kaybettim. Balonları, burada hayatını kaybeden çocukların adına asıyoruz. Buradaki her bir balon, bir çocuğu temsil ediyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği kentlerden biri de Hatay oldu. Yüzlerce bina yerle bir olurken, yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışıyor. Adana'dan Antakya'ya gelen Ogün Abi Çocuk Derneği üyeleri ise herkesin dikkatini çeken bir etkinliğe başladı. Dernek üyeleri, hayatını kaybeden çocukları anmak için enkaz alanlarına rengarenk balonlar asıyor. Üyeler, özellikle çocukların öldüğü noktaları tespit edip, molozların arasına girerek balon bırakıyor. Logosunda kırmızı balonlu çocuk olan derneğin üyelerinin kıyafetlerinde de 'Bütün Çocuklar İçin' yazıldığı görüldü.