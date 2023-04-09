"Deprem" ve "Togg" kredisi vaadiyle dolandırıcılık! 25 gözaltı

Diyarbakır merkezli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen 'Paravan' isimli eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin mağdurları, sözde deprem kredisi ve yerli otomobil Togg'a kredi yalanıyla kandırıp işlemleri için ise paravan şirket kurdukları ortaya çıktı. Polis, 'Suflör' lakaplı örgüt liderinin de aralarında olduğu 25 kişinin 30 banka hesabında 157 milyon 816 bin 232 TL hareketlilik olduğunu belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce dolandırılan vatandaşların başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince mağdurların ifadesi alınması üzerine özel ekip oluşturuldu. Polis, 3 aylık çalışmada 25 şüpheli belirledi. Ekipler, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında olduğu Diyarbakır merkezli operasyon yaptı. Şüphelilerin, internetten, faizsiz ,kolay, hazır ve 'deprem kredisi' adı altında tanıtımlar yaparak mağdurları kandırdıkları belirlendi. İnternetten form dolduran mağdurların şebeke tarafından sözde banka çağrı merkezi aracılığıyla aranarak kredi onay bahanesiyle şifre ve bilgileri alınarak banka hesaplarından paralar çekildiği ortaya çıktı. Paravan çetesinin üyeleri tarafından ayrıca yerli otomobil olan Togg'a kredi ilanıyla da mağdur ettikleri ve sahte hatlardan da kredi talebi olanları arayarak, paycell hesabı oluşturup şifrelerini aldıkları ve uygulamadan para çekerek, paycell kartlarını tanıtarak pos makinesiyle çekim yaptıkları ve hesaplarından paraları aldıkları polis tarafından belirlendi.