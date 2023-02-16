Türkiye'yi sarsan felaketin 11. gününde son durum!

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Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremin üzerinden 11 gün geçti. Depremde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor. İşte yaşanan son gelişmeler... Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 35 bin 418 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Erdoğan, "Yaralılarımızın 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır" dedi. Depremden etkilenen illerden 195 bin 962 afetzede tahliye edildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklama şöyle: "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 2.724 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 35.495 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı 9.793’tür. Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Gönüllüler, Yerel Güvenlik ve Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 238.459’dur. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.322 araç sevk edilmiştir. Afet bölgelerine 40’ın üzerinde Vali , 152 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 170 helikopter ve 76 uçakla toplam toplam 4.097 sorti yapılmıştır. Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 24, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 olmak üzere toplam 26 gemi görevlendirilmiştir.

AFET BARINMA GRUBU Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 ilimize, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kızılay ve uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından 206.357 Çadır ve 2.072.848 battaniye sevk edilmiştir. 155.379 Aile Yaşam Çadırının kurulumu tamamlanmıştır.

AFET BESLENME GRUBU Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 334 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 mobil fırın ve 252 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Afet bölgesinde 16.208.638 sıcak yemek, 3.648.010 çorba, 13.295.356 su, 18.909.911 ekmek, 9.506.375 ikramlık malzeme, 1.787.341 içecek dağıtımı yapılmıştır.

AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU 4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine görevlendirilmiştir. Bölgeye 2.552 personel ve 384 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 166.703, deprem bölgesi dışında 26.791 olmak üzere toplam 193.494 kişiye psikososyal destek verilmiştir." *Haberin tüm fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.