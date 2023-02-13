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DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI SON DURUM | Kahramanmaraş depreminde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina çöktü? İşte son dakika gelişmeleri

Kahramanmaraş depreminin bilançocu ağırlaşıyor: Deprem ölü ve yaralı sayısı açıklandı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki deprem 10 ili vurdu. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem ölü ve yaralı sayısı kamuoyu ile paylaşılıyor. Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman'da büyük hasara neden olan depremde ölü sayısı 20 bini, yaralı sayısı ise 80 bini geçti. İşte, Kahramanmaraş depreminde can kaybı ve yaralı sayısı son dakika açıklaması...

Giriş: 13.02.2023 - 08:02 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından son dakika gelişmeleri AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere 10 ili vuran depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem ölü ve yaralı sayıları kamuoyu ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı 29 bini geçerken yaralı sayısı ise 80 bini aştı. İşte, Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum açıklamaları...

  • DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre, saat 15.55 itibarıyla 29.605 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadelerine yer verildi.

  • DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 233 BİN 320'YE ULAŞTI!

    AFAD'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 233.320 personel ile 12.322 araç ve iş makinası görev yapmaktadır. 70 uçak, 167 Helikopter, 24 Gemi, 45 İHA, 9 Drone bölgede görev yapmaktadır.

  • 80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edilmiştir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edilmiştir. 

  • TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla toplam 2.412 deprem meydana gelmiştir" denildi.

  • PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

  • TGC BAYRAKTAR'DA TEDAVİLER SÜRÜYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi. (İHA)

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 81 İLDE OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI OLACAK

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ülke genelinde bütün okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

  • GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

  • ÜNİVERSİTELER YAZ MEVSİMİNE KADAR TATİL

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gitti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, tüm üniversitelerin yaza kadar uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı.

  • DEPREMZEDELER KYK YURTLARINA YERLEŞTİRİLECEK!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversiteler uzaktan eğitime geçecek yurtlar misafirhane olacak. Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler" açıklamasında bulundu.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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