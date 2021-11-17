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DEPREM OLDU! Son dakika: İstanbul depremle sallandı - Kandilli

İstanbul'da deprem oldu! Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD - Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Cılımlı Düzce olarak duyurdu. Yine Kandilli'de yer alan bilgiye göre deprem 5.2 büyüklüğünde meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

17.11.2021 - 15:42 | Güncelleme: ABONE OL
DEPREM OLDU! Son dakika: İstanbul depremle sallandı - Kandilli

İsanbul depremle sarsıldı! Son dakika deprem haberleri: Kandilli Rasathanesi son depremler tablosuna göre merkes üssü Düzce Cılımlı olan bir deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli rasathanesi 5.2 olarak duyurdu.

Öte yandan AFAD ise depremin merkez üssünü Düzce olarak belirtirken büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

İşte Kandilli son depremler tablosu:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.11.17 15:40:16  40.8800   31.0400       13.3      -.-  5.3  -.-   CILIMLI-DUZCE                                     Otomatik
2021.11.17 13:03:02  39.9220   28.7375        0.0      -.-  1.9  -.-   LETAFET-ORHANELI (BURSA)                          İlksel
2021.11.17 12:47:16  40.6913   30.4632        5.0      -.-  2.9  -.-   KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA)                İlksel
2021.11.17 11:58:09  37.1595   37.2128        0.0      -.-  1.7  -.-   YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                    İlksel
2021.11.17 06:43:42  37.0537   35.9903        9.4      -.-  1.6  -.-   KUZUCAK-CEYHAN (ADANA)                            İlksel
2021.11.17 04:59:23  36.1333   29.5915        5.0      -.-  1.7  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.17 04:01:49  36.5178   27.2792        5.0      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.11.17 03:39:21  38.4337   38.7905        6.0      -.-  2.1  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.17 02:19:50  38.2110   30.5588       29.9      -.-  1.3  -.-   BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA)                        İlksel
2021.11.17 01:40:39  38.5773   31.6618        5.4      -.-  1.8  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.11.17 01:19:36  35.8067   28.3317        7.3      -.-  1.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.17 01:11:23  35.7885   28.8518       10.4      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.11.17 00:31:11  40.6287   27.7913        8.9      -.-  1.7  -.-   ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)                        İlksel
2021.11.16 23:40:37  39.3980   27.7123        8.6      -.-  1.4  -.-   YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR)             İlksel
2021.11.16 23:25:50  39.3902   25.8838        3.4      -.-  2.0  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
2021.11.16 23:23:30  39.6872   28.4258       13.5      -.-  2.1  -.-   ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR)                      İlksel
2021.11.16 23:14:56  38.4403   38.7788        9.4      -.-  1.6  -.-   HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG)                        İlksel
2021.11.16 23:01:39  38.4193   38.7612        2.3      -.-  1.1  -.-   KALE (MALATYA)                                    İlksel
2021.11.16 22:33:12  36.1600   29.7080        2.5      -.-  1.1  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2021.11.16 22:28:17  41.1148   44.2373        5.0      -.-  2.6  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel
2021.11.16 21:43:33  41.1200   44.2333        5.0      -.-  2.7  -.-   ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI                İlksel
2021.11.16 20:37:26  37.8493   27.5775       14.7      -.-  1.3  -.-   MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN)                        İlksel
2021.11.16 19:40:07  38.5793   31.6278        5.5      -.-  2.5  -.-   MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA)                         İlksel
2021.11.16 18:35:51  39.2492   33.3728        8.6      -.-  1.1  -.-   KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)            İlksel
2021.11.16 16:59:09  40.1682   36.5248       11.4      -.-  2.0  -.-   TEKNELI-(TOKAT)                                   İlksel
2021.11.16 16:45:23  39.0290   42.0922        5.4      -.-  1.7  -.-   ESENLIK-BULANIK (MUS)                             İlksel
2021.11.16 16:44:13  38.9472   42.0295       17.2      -.-  1.9  -.-   MOLLAKENT-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.11.16 16:44:01  37.7890   32.0057       20.9      -.-  1.8  -.-   YATAGAN-MERAM (KONYA)                             İlksel
2021.11.16 16:35:54  38.9707   42.0093        5.0      -.-  2.9  -.-   GUNBATMAZ-BULANIK (MUS)                           İlksel
2021.11.16 15:52:36  36.1403   29.6660        5.0      -.-  1.7  -.-   BAYINDIR-KAS (ANTALYA)                            İlksel
2021.11.16 15:38:50  36.1127   29.5800        5.0      -.-  2.8  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.16 15:38:21  37.7510   37.3368        1.5      -.-  1.9  -.-   KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)          İlksel
2021.11.16 15:36:16  36.1387   29.5970        5.0      -.-  2.2  -.-   KAS (ANTALYA)                                     İlksel
2021.11.16 14:34:06  39.4558   31.2298        7.0      -.-  1.9  -.-   YAVEROREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)                  İlksel
2021.11.16 13:11:23  38.4922   34.1577        5.3      -.-  1.8  -.-   YALNIZCEVIZ-(AKSARAY)                             İlksel
2021.11.16 13:07:09  37.0542   28.3475        0.0      -.-  2.0  -.-   GOKOVA-ULA (MUGLA)                                İlksel
2021.11.16 13:06:45  37.0342   28.3242        0.0      -.-  2.1  -.-   GOKCE-ULA (MUGLA)                                 İlksel

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