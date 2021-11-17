İsanbul depremle sarsıldı! Son dakika deprem haberleri: Kandilli Rasathanesi son depremler tablosuna göre merkes üssü Düzce Cılımlı olan bir deprem meydana geldi. Saat 15.40'ta meydana gelen depremin büyüklüğünü Kandilli rasathanesi 5.2 olarak duyurdu.

Öte yandan AFAD ise depremin merkez üssünü Düzce olarak belirtirken büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.

İşte Kandilli son depremler tablosu:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.17 15:40:16 40.8800 31.0400 13.3 -.- 5.3 -.- CILIMLI-DUZCE Otomatik 2021.11.17 13:03:02 39.9220 28.7375 0.0 -.- 1.9 -.- LETAFET-ORHANELI (BURSA) İlksel 2021.11.17 12:47:16 40.6913 30.4632 5.0 -.- 2.9 -.- KAYALARMEMDUHIYE-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2021.11.17 11:58:09 37.1595 37.2128 0.0 -.- 1.7 -.- YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2021.11.17 06:43:42 37.0537 35.9903 9.4 -.- 1.6 -.- KUZUCAK-CEYHAN (ADANA) İlksel 2021.11.17 04:59:23 36.1333 29.5915 5.0 -.- 1.7 -.- KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.17 04:01:49 36.5178 27.2792 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.11.17 03:39:21 38.4337 38.7905 6.0 -.- 2.1 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.17 02:19:50 38.2110 30.5588 29.9 -.- 1.3 -.- BASKOY-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel 2021.11.17 01:40:39 38.5773 31.6618 5.4 -.- 1.8 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.11.17 01:19:36 35.8067 28.3317 7.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.17 01:11:23 35.7885 28.8518 10.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2021.11.17 00:31:11 40.6287 27.7913 8.9 -.- 1.7 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:40:37 39.3980 27.7123 8.6 -.- 1.4 -.- YUKARIDANISMENT-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:25:50 39.3902 25.8838 3.4 -.- 2.0 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.16 23:23:30 39.6872 28.4258 13.5 -.- 2.1 -.- ERICEK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel 2021.11.16 23:14:56 38.4403 38.7788 9.4 -.- 1.6 -.- HABIPUSAGI-BASKIL (ELAZIG) İlksel 2021.11.16 23:01:39 38.4193 38.7612 2.3 -.- 1.1 -.- KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.16 22:33:12 36.1600 29.7080 2.5 -.- 1.1 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.16 22:28:17 41.1148 44.2373 5.0 -.- 2.6 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel 2021.11.16 21:43:33 41.1200 44.2333 5.0 -.- 2.7 -.- ERMENISTAN-GURCISTAN SINIR BOLGESI İlksel 2021.11.16 20:37:26 37.8493 27.5775 14.7 -.- 1.3 -.- MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2021.11.16 19:40:07 38.5793 31.6278 5.5 -.- 2.5 -.- MEVLUTLU-TUZLUKCU (KONYA) İlksel 2021.11.16 18:35:51 39.2492 33.3728 8.6 -.- 1.1 -.- KUCUKDAMLACIK-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel 2021.11.16 16:59:09 40.1682 36.5248 11.4 -.- 2.0 -.- TEKNELI-(TOKAT) İlksel 2021.11.16 16:45:23 39.0290 42.0922 5.4 -.- 1.7 -.- ESENLIK-BULANIK (MUS) İlksel 2021.11.16 16:44:13 38.9472 42.0295 17.2 -.- 1.9 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel 2021.11.16 16:44:01 37.7890 32.0057 20.9 -.- 1.8 -.- YATAGAN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.16 16:35:54 38.9707 42.0093 5.0 -.- 2.9 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel 2021.11.16 15:52:36 36.1403 29.6660 5.0 -.- 1.7 -.- BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.16 15:38:50 36.1127 29.5800 5.0 -.- 2.8 -.- KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.16 15:38:21 37.7510 37.3368 1.5 -.- 1.9 -.- KUCUKCERIT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel 2021.11.16 15:36:16 36.1387 29.5970 5.0 -.- 2.2 -.- KAS (ANTALYA) İlksel 2021.11.16 14:34:06 39.4558 31.2298 7.0 -.- 1.9 -.- YAVEROREN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2021.11.16 13:11:23 38.4922 34.1577 5.3 -.- 1.8 -.- YALNIZCEVIZ-(AKSARAY) İlksel 2021.11.16 13:07:09 37.0542 28.3475 0.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel 2021.11.16 13:06:45 37.0342 28.3242 0.0 -.- 2.1 -.- GOKCE-ULA (MUGLA) İlksel