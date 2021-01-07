Son dakika depremler tablosu Kandilli ve AFAD tarafından her gün olduğu gibi bugün de anbean yaşanan depremin ardından güncelleniyor. Öte yandan deprem kuşağındaki ülkemizde de yaşanan sarsıntılar sonrası "Depremi oldu?" sorusunun cevabını arayanlar AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan tabloyu inceliyor. İşte 7 Ocak Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU:

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU: