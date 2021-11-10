Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen ve kentin pek çok bölgesinde hissedilen deprem, Türkiye'nin her bölgesinde deprem araştırmalarının artmasına neden oldu. 10 Kasım 2021 tarihinde ülke genelinde meydana gelen son depremler araştırılıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listeleri...

AFAD SON DEPREMLER - 10 KASIM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye'de kaydedilen son deprem Antalya - Korkuteli'nde 10/11/2021 - 09:57:26'da meydana gelen 2.0 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 KASIM

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.11.10 09:57:25 37.0843 30.4413 2.8 -.- 1.7 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2021.11.10 09:55:23 35.1463 25.2992 6.1 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.10 09:42:03 38.9943 26.1143 5.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.10 09:05:43 36.1767 30.1938 5.0 -.- 1.8 -.- FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel 2021.11.10 08:53:23 39.7842 26.0713 5.6 -.- 3.2 3.0 ODUN ISKELE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2021.11.10 08:51:10 40.6848 33.4533 7.9 -.- 1.4 -.- YOLKAYA-KORGUN (CANKIRI) İlksel 2021.11.10 08:47:33 37.3862 35.0745 5.0 -.- 2.3 -.- CEVLIK-KARAISALI (ADANA) İlksel 2021.11.10 07:44:16 37.9152 32.0813 4.8 -.- 1.8 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.10 07:32:29 35.0822 25.2785 12.3 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.10 06:45:37 35.0943 25.2880 8.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.10 06:37:43 40.6717 33.5502 5.8 -.- 2.5 -.- ALPSARI-KORGUN (CANKIRI) İlksel 2021.11.10 04:38:57 37.8758 32.1088 5.2 -.- 2.5 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.10 02:32:46 36.8833 27.5070 2.1 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.10 02:25:17 38.5770 39.4968 1.6 -.- 2.0 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel 2021.11.10 02:16:16 38.4793 41.8178 1.8 -.- 1.8 -.- KAVAKBASI-MUTKI (BITLIS) İlksel 2021.11.10 01:55:03 38.3442 38.7133 2.6 -.- 1.8 -.- BENTKOY-KALE (MALATYA) İlksel 2021.11.10 00:32:25 35.1320 25.1363 2.1 -.- 1.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.11.10 00:24:46 37.8508 32.1093 7.7 -.- 1.4 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel 2021.11.10 00:16:14 35.4395 25.3028 5.9 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel