Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. Vatandaşlar 'Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?' Sorularının cevaplarını araştırıyor. Son olarak Yalova Çınarcık'da bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 1 Aralık Kandilli - AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ 1 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Son olarak 19:22'de Yalova Çınarcık'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 1 ARALIK